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Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı

Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardıBursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan sansar, polis ekiplerince yol kenarına alınıp, barınak görevlilerine teslim edildi.

07.12.2019 00:01 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:03
Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı
'nın ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan sansar, polis ekiplerince yol kenarına alınıp, barınak görevlilerine teslim edildi.
Olay, akşam saatlerinde, İnegöl- Yenişehir yolu Yağlı Tohumlar kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan sansara, otomobil çarptı. Bacaklarının üzerinden otomobil geçen sansar yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen polisler, yol ortasındaki yaralı sansarı fark etti. sansarı alıp, yol kenarına götürdü. Polis, sansarı verilmesi üzerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim etti. Bacaklarından yaralanan sansar, barınakta tedaviye alındı.
Otomobilin çarptığı sansarı polis kurtardı

İnegöl, Bursa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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