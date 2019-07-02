02.07.2019 10:42
Haberler » Güncel » Haber

Otomobilin çarptığı Sinan kurtarılamadı

Otomobilin çarptığı Sinan kurtarılamadı

SİNOP'un Boyabat ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sinan Sarıçoban (14), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

SİNOP'un Boyabat ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sinan Sarıçoban (14), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 10.00 sıralarında, Boyabat'ın Karacaören mevkisinde meydana geldi. Mustafa Çuval yönetimindeki 57 DD 443 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinan Sarıçoban'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 15 metre savrulan Sarıçoban, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası Sarıçoban'ı ambulansla Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Sarıçoban, buradan ambulans helikopterle Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Sinan Saroçoban, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.


- Sinop
Kaynak: DHA
Karacaören , Boyabat , Sinop , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:00 KOBİS ve Mobil Ofis Karavanı Kandıra'da
11:00 Japonya 31 yıl aradan sonra ticari balina avcılığına başladı
11:00 İran'dan Beyaz Saray açıklamasına tek kelimelik cevap
10:59 Altınbaş Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
10:59 Esnaf ve Sanatkarların sorunları konuşuldu
10:59 Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz...
10:59 Tekebaşı'nın içme suyu şebekesi ihtiyacı karşılanıyor