28.06.2019 11:12
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Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

KİLİS'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu İmam El Hammut (10) yaşamını yitirdi.

KİLİS'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu İmam El Hammut (10) yaşamını yitirdi.
Kaza sabah saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İmam El Hahmut'a, M.Y. (26) yönetimindeki 35 JY 287 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri İmam El Hammut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Hammut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü M.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

- Kilis
Kaynak: DHA
Suriye , Kilis , Güncel

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