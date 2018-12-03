Otomobilin Çarptığı Sürüde 41 Koyun Telef Oldu

Van
'ın Gürpınar
ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 41 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Başkale
istikametinden Van'a gelen F. H. yönetimindeki 65 AG 968 plakalı otomobil, Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe
Mahallesi yakınlarında yoldan karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı.
Kazada, sürüdeki 41 koyun telef oldu.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, telef olan hayvanlar nedeniyle kapanan yolda araçların kontrollü olarak ilerlemesini sağladı. Gürpınar Belediyesi
ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yolda trafik normale döndü.
Başkale,Van,Gürpınar
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:38