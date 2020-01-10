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Otomobilin çarptığı temizlik işçisinin ismi caddeye verildi

Mustafakemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan ve görevi başında hayatını kaybeden temizlik işçisi Fikret Mutlu'nun ismi caddede yaşatılacak.

10.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:05Otomobilin çarptığı temizlik işçisinin ismi caddeye verildi
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan ve görevi başında hayatını kaybeden temizlik işçisi Fikret Mutlu'nun ismi caddede yaşatılacak.

Geçen eylül ayında otomobilin çöp kamyonuna çarpması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden temizlik işçisi Fikret Mutlu'nun ismi ailesinin yaşadığı Mahallesi'ndeki caddeye verildi. Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın başkanlığında gerçekleşen kasım ayı meclis toplantısında gündeme alınan 'cadde isminin değiştirilmesi' teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Çeltikçi Mahallesinde bulunan Bandırma Caddesinin ismi "Fikret Mutlu Caddesi" olarak değiştirildi.

Başkan Mehmet Kanar, "Görevi başındayken elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz arkadaşımızın ismini doğup büyüdüğü Çeltikçi Mahallesi'ndeki caddeye vererek adını yaşatmak istiyoruz. Böyle üzücü bir olayında bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Çeltikçi, Güncel

Kaynak: İHA

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