Otomobilin çarptığı tilki yaralandı
ADIYAMAN'da otomobilin çarptığı tikli, tedaviye alındı.
12.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:06
ADIYAMAN'da otomobilin çarptığı tikli, tedaviye alındı.
Sümer Evler Mahallesi'nde öğle saatlerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolda tilkiye çarptı. Durumu fark eden vatandaşlar, yaralı tilki için Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nden yardım istedi. Gelen görevliler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülen tilki, tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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