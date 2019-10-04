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Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki üniversite öğrencisinden Emine Erduru, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

04.10.2019 12:24Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki üniversite öğrencisinden Emine Erduru, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Afyonkarahisar - Eskişehir karayolunun 16'ncı kilometresinde AKÜ kavşağında meydana geldi. Abdullah B. yönetimindeki 26 PY 065 plakalı otomobil, AKÜ kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Emine Erdurdu ile Cennet Alkan'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan Erdurdu ve Alkan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Emine Erduru, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Emine Erduru'nun Uşak'ın Ulubey ilçesi Dutluca köyünde bugün ikindi namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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