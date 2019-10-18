Haberler » 3. Sayfa » Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü! Kazayı gören koştu

Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü! Kazayı gören koştu

Niğde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası çok sayıda vatandaş kaza alanına koştu.

18.10.2019 23:35

Niğde'de karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi kız hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Uzun ve Karaca, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü Ö.G, gözaltına alındı. Bu arada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve beraberindekiler hastaneye gelerek Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'dan bilgi aldı.

Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü! Kazayı gören koştu

Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: AA

YORUMLAR (2)
ONUR:Hayat bu bende dertten derde gidiryordum. Olaya bak.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TÜRKİYE:Hayat bu ülkede çok değersiz.
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:59 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı korkunç kaza kamerada
23:46 Kazaya bakmak için duran araca arkadan çarptı: 1 yaralı
23:32 FETÖ'nün Bartın ve Ulus imamları yakalandı
23:35 Boynu kesilmiş halde bulunan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
23:35 Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü! Kazayı gören koştu
23:32 1 Rus'un öldüğü kaza paraşütlerin çarpışması sonucu meydana gelmiş
23:24 İzmir'de 405 kaçak göçmen yakalandı
19.10.2019 00:01:06