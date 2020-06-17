Otomobilin çarptığı yaralı köpeğe polis şefkati (2)

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, trafik polisi, otomobilin çarptığı köpeğin üzerine montunu örterek yağmurdan korumaya çalıştı.

17.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:10
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, trafik polisi, otomobilin çarptığı köpeğin üzerine montunu örterek yağmurdan korumaya çalıştı. Yaralı köpek kurtarılamadı.
Sivas Caddesi'nde bir otomobil, sokak köpeğine çarparak kaçtı. Yaralanan köpek yolda can çekişirken olay yerine gelen trafik ekibi, durumu Sorgun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.
Trafik ekibindeki polis memuru Burak Okusal, üzerindeki montu çıkararak yağmurdan ıslanmaması için yaralı köpeğin üzerine örttü. Kısa süre içinde olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeğin öldüğünü belirledi.
Belediye ekipleri gelene kadar köpeğin başında bekleyen polis ekibinin duyarlı davranışını cep telefonuyla kaydeden Mesut Caner'in, sosyal medyada paylaştığı görüntüler yoğun ilgi gördü. Otomobilin çarptığı yaralı köpeğe polis şefkati (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Yozgat, Sorgun, Güncel, Haber

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