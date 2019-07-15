15.07.2019 01:17
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu

Kocaeli'de yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı 80 yaşındaki adam, metrelerce savruldu. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. idaresindeki 34 PM 3685 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Necati Baş'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Baş, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Baş, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Necati Baş hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından sürücü H.Ç. gözaltına alındı.

KAZA AN KAMERADA

Öte yandan, kaza anı ise kameraya yansıdı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan Baş, yere düşüyor. Araçtan inen sürücü ve çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamın yardımına koşuyor.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu
Kaynak: İHA
Karamürsel, Kayacık, Kocaeli, 3. Sayfa

YORUMLAR (1)
ROBİNYO: sürücünün fren mesafesi varmış burda kusurlu bence
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
13:35   Gölbaşı İlçesinde motosiklet kazası
13:33   Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı
13:27   Zelenskiy'nin konvoyu kaza yaptı
13:23   'Banker Bilo' filmi Van'da gerçek oldu
13:22   Ölümün kıyısından döndüler: 5 yaralı
13:16   Sarıgöl'de fırtına etkili oldu
13:10   15 Temmuz darbe girişimi arşiv görüntüleri