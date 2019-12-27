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Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kara (92), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

27.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:25 Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

KÜTAHYA'nın ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kara (92), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Domaniç- yolu ilçe sahası yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali A. yönetimindeki 16 NFR 12 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kara'ya çarptı. Kazada, Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kara'nın cesedi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali A. ise ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü.



Ahmet Kara, Tavşanlı, Domaniç, Güncel

Kaynak: DHA

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