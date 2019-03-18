Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Öldü - Karabük

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Karabük
istikametinden Safranbolu
'ya gelen Okan A. yönetimindeki 16 LNS 18 plakalı otomobil, Adnan Menderes
Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Göktaş'a (70) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Safranbolu
Devlet Hastanesine kaldırılan Göktaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Menderes, Safranbolu, Karabük, Güncel
Kaynak: AA