14.06.2019 15:28
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Otomobilin çarptığı yaşlı adamın BJK Kongre Üyesi olduğu öğrenildi

Otomobilin çarptığı yaşlı adamın BJK Kongre Üyesi olduğu öğrenildi

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adamın BJK Kongre Üyesi Abdullah Baysal olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adamın BJK Kongre Üyesi Abdullah Baysal olduğu öğrenildi. 74 yaşındaki Baysal ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama otomobil çarpmıştı. Kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı adamın BJK Kongre Üyesi Abdullah Baysal olduğu öğrenildi. 74 yaşındaki Baysal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baysal'a çarpan sürücünün isminin Adnan A. olduğu tespit edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Beşiktaş Spor Kulübü, 3. Sayfa

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