Otomobilin çarptığı yaşlı kadın 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:11



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:11

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın 5 günlük yaşam mücadelesini kaybettiGAZİANTEP - Kilis'te yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, 5 Aralık çarşamba günü İ.T. yönetimindeki 79 DL 911 plakalı otomobil Çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Tahire Ateşmen ile torunu T.E.A.'ya çarpmıştı. Tahire Ateşmen ile torunu Kilis Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kazada ağır yaralanan Tahire Ateşmen ilk tedavisinin ardından Gaziantep'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadın, burada 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tahire Ateşmen'in cenazesi Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna otopsi yapılmak üzere kaldırıldı.Yaşlı kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.