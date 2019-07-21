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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

21.07.2019 09:42 Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Alınan bileğiyle göre, Afyonkarahisar-Isparta karayolunun Atlıhisar köyü istikametinde Tevfik G.'nin kullandığı 32 AAF 134 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki Sultan B.'ye çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

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