Haberler » Güncel » Haber

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Gaziantep'te park etmek için geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

30.09.2019 11:58Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
Gaziantep'te park etmek için geri manevra yapan otomobilin çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 27 AUJ 56 plakalı otomobil sürücüsü E.Y, merkez Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde aracını park etmek için geri manevra yaptığı sırada Tellinaz Yılmazkaya'ya (91) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve başını kaldırıma çarpan Yılmazkaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yılmazkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:55 Trabzonspor, FC Basel maçı hazırlıklarına başladı
16:55 Milas'ta 25 düzensiz göçmen yakalandı
16:55 Mersin'de çaldılar, Gaziantep'te yakalandılar
16:55 Irak sınırında en acı ders
16:54 Diyarbakır'da yangın
16:54 Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu
16:54 Sancaktepe'de silahla yaralama