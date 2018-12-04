Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

04 Aralık 2018 Salı 12:18



04 Aralık 2018 Salı 12:18

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Abuzer Keskin'e (63), Beytullah E., idaresindeki 07 ER 629 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan yaya Abuzer Keskin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Keskin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN