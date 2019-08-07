Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

07.08.2019 16:07 Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa A.'nın kullandığı 07 EF 220 plakalı otomobil, Ilıca-Kumköy kavşağında akaryakıt istasyonu önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Emine Kocabaş isimli yayaya çarptı.

Kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, yayaya çarptıktan 10-15 metre ileride durabilirken, ağır yaralanan Emine Kocabaş, ambulansla Side'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kocabaş, Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. - ANTALYA

Manavgat, Kocabaş, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:59   Bodrum'da korkutan orman yangını
16:58   Milli antrenör toprağa, can dostu köpeği hayvanseverlere verildi
16:58   Sungurlu'da orman yangını
16:55   Ayağına yaba saplandı
16:54   Yabancı uyruklu şahıs 'savcıyım' diyerek 43 bin TL dolandırdı
16:54   Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
16:51   Havalandırma boşluğundan yayılan duman paniğe neden oldu