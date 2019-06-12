Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kütahya
'da bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, O.T'nin kullandığı 43 NT 013 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Fahrettin Yıldırım
'a (53) çarptı.
Ağır yaralanan Yıldırım, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Kütahya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AAFahrettin Yıldırım
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