12.06.2019 15:38
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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kütahya'da bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'da bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, O.T'nin kullandığı 43 NT 013 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Fahrettin Yıldırım'a (53) çarptı.
Ağır yaralanan Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Fahrettin Yıldırım, Kütahya, Güncel