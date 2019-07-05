05.07.2019 14:11
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Abdurrahman K. idaresindeki 16 MA 0917 idaresindeki otomobil, ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mecbure T'ye çarptı. Ağır yaralanan kadının yardımına vatandaşlar yetişti. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mecbure T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Kaynak: İHA
inegöl, bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:26   Antalya'da falcı kadının dolandırıcılığı iddiası
14:26   Siirt'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 asker yaralı
14:25   MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine düzenlenen...
14:23   Lastiği patlayan minibüs tarlaya uçtu: 3 yaralı
14:23   Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
14:21   Bodrum'da ilginç kaza
14:18   Hatay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti