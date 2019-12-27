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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

27.12.2019 22:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:56 Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
'nın ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Domaniç- karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali A. idaresindeki 16 NFR 12 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı karayolu ilçe sahası yakınlarında seyir halindeyken Ahmet Kara'ya (92) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ahmet Kara'nın hayatını yitirdiğini belirledi. Kara'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA

Ahmet Kara, Tavşanlı, Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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