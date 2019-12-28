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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaya geçidi üzerinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybederken, yaşanan kaza anının ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

28.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:12 Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
'ın ilçesinde yaya geçidi üzerinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybederken, yaşanan kaza anının ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Ankara Karayolu eski jandarma kavşağında dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında Y.A.'nın idaresindeki 67 NY 241 plakalı otomobil yeşil ışıkta yolun karşısına geçmeye geçmeye çalışan Sakine Kösteçi'ye (67) çarpmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sakine Köstekçi, İpçiler Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadının yaya geçidinde koşarak karşıya geçtiği sırada aracın çarpması sonucu savrularak yola düştüğü görülüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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