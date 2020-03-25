Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

25.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:11
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Antalya 'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Konaklı Mahallesi'nde D-400 karayolunda meydana gelen kazada Özcan D. (39), idaresindeki 07 JD 961 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşına geçmeye çalışan Artam Karakışla'ya (41) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, ağır yaralanan Karakışla'yı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Karakışla doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sürücü ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olay sonrası jandarmanın ifadesini aldığı Recep K. ise Özcan D. ve araçta bulunan Yusuf Ö. ile alkol aldıklarını, kendisini eve bıraktıkları esnada kazanın meydana geldiğini aktardı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya, Konaklı, Alanya, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:29: Isparta'da korkutan yangın - Haberler 13:28: "FETÖ borsası"nda mütâlaa verildi - Haberler 13:27: Baca yüzünden yangın çıktı, apartman sakinleri kavga etti - Haberler 13:26: 82 yaşındaki dededen 'Evde kal' çağrısı - Haberler 13:24: Hüyük'te otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haberler 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler 12:43: Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor - Haberler 12:14: Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil - Haberler 11:57: Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın