Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Adana
'nın Kozan
ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emir A'nın kullandığı 01 RZ 252 plakalı otomobil, Faydalı Mahallesi Çukur
Köprü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem
Şahin'e çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Meryem Şahin'in cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
Meryem,Adana,Kozan
02 Aralık 2018 Pazar 22:20