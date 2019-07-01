01.07.2019 04:24
Haberler » Güncel » Haber

Otomobilin çarptığı yaya öldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.
Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi'nde E-87 kara yolu üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye plakası tespit edilemeyen otomobil çarptı.
Kazaya karışan otomobil başka bir araca da çarparak hasar verdi.
112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yayanın öldüğü belirlendi.
Edremit istikametine doğru kaçan sürücünün yakalanması için Jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Otomobilin çarptığı yaya öldü
Kaynak: AA
Ayvacık , Çanakkale , Güncel

Son Dakika Haberleri
05:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japon şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarını çeşitlendirerek,...
05:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon iş adamlarıyla buluştu
05:04 KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın
04:43 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN LİBYA AÇIKLAMASI
04:43 Üst düzey ABD'li yetkililer Mescid-i Aksa'ya çıkan bir tünelin açılışına katıldı
04:23 Otomobilin çarptığı yaya öldü
04:04 Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü