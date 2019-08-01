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Otomobilin çarptığı yaya öldü

Gaziantep'te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

01.08.2019 12:08 Otomobilin çarptığı yaya öldü
Gaziantep'te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda yolun karşısına geçen 42 yaşındaki Özgür Yıldırım'a dün sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Yıldırım, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özgür Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede gece hayatını kaybetti.

Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Özgür Yıldırım'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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