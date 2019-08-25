Bursa
'nın merkez Nilüfer ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 RAP 95 plakalı otomobil, Bursa- Ankara
kara yolu Özlüce kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Burak Filiz'e (22) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Filiz refüje savruldu.
Vatandaşların haber
vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Filiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Filiz'in cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.