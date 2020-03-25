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Otomobilin çarptığı yaya öldü, alkollü olduğu öne sürülen sürücü kaçtı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Artam Karakışla (41) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

25.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:38
Otomobilin çarptığı yaya öldü, alkollü olduğu öne sürülen sürücü kaçtı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Artam Karakışla (41) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü Ö.D. (39) ve aynı araçtaki Y.Ö. kaçtı. Jandarmanın yakaladığı araçtaki diğer kişi R.K. ise Özcan D. ve Y.Ö. ile alkol aldıklarını, eve dönerken kazanın yaşandığını söyledi.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, Ö.D.'nin kullandığı 07 JD 961 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun karşısına geçmek isteyen Artam Karakışla'ya çarptı. Kazayı görenler ağır yaralanan Artam Karakışla'ya yardım için gelirken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye sevk etti. Hastanede müdahale edilen Artam Karakışla kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ ARKADAŞIYLA KAÇTI

Kazanın hemen ardından sürücü Ö.D. ile aynı araçta bulunan Y.Ö. olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri araçta bulunan R.K.'yı kaza yerinde gözaltına aldı. R.K., karakoldaki ifadesinde Ö.D. ve Y.Ö. ile alkol aldıklarını, kendisini eve bıraktıkları sırada ise kazanın meydana geldiğini söyledi. Jandarma, kazanın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Alanya, Güncel

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