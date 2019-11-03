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Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı (2)

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Aziz Ök (49), yaşamını yitirdi.

03.11.2019 17:40Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı (2)

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Aziz Ök (49), yaşamını yitirdi. Polis, kazadan sonra kaçan sürücünün kullandığı otomobilin yerini kısa sürede tespit etti. Aracın sürücüsü ve yanındaki 2 kişi, gözaltına alındı.

Kaza, sabah erken saatlerde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Ök'e çarptı. Otomobilin sürücüsü durmayıp, kaçarken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ök'ün öldüğünü belirledi.

Aziz Ök'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu.

Polis ekipleri Ök'e çarpıp kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aziz Ök'e çarpan otomobili, yaptığı çalışma ile belirledi. Otomobilin Altınşehir Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Ekipler otomobil içindeki B.A., K.K. ve S.Ç.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Otomobil ise emniyet otoparkına çekildi.



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Kaynak: DHA

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