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Otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü

Otomobilin çarptığı yaya ölümden döndüBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü.

30.07.2019 19:40
Otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü
Otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü.
Kaza Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Camii istikametine giden Ahmad A. idaresindeki 16 MA 1825 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Koşan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan yaşlı adam arabanın ön camına çarptıktan sonra yere düştü. Yaralı şahsın yardımına kazayı görenler yetişti. Ahmet Koşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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