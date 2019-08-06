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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

06.08.2019 08:25 Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Yeşildere Caddesi tarihi su kemerlerinin yakınında meydana geldi. Konak yönünden Karabağlar yönüne giden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 HJ 928 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan erkeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya ağır yaralanırken, sürücü ile otomobil ile yoluna devam etti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaya, ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan adamın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, üzerinden kimlik çıkmayan yaralının isminin belirlenmesi ve Buca yönüne kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



İzmir, Konak, Güncel

Kaynak: DHA

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