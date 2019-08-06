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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

06.08.2019 08:34 Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Yeşildere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobil çarpıp kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, çevredeki mobese kayıtlarını inceleme alan polis ekipleri, yayaya çarpıp kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Yeşildere, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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