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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

15.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:52Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
'nın İlçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza Mahmudiye Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde meydana geldi. Hakan N. idaresindeki 16 F 0533 plakalı otomobil, sokak üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan F. E.'ye çarptı. Meydana gelen kazada F. E yaralandı. Yaralı kadın, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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