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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Yener'e (63) çarparak yaralanması neden olan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

03.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:55 Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü kaçtı

'ın ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Yener'e (63) çarparak yaralanması neden olan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Camiatik Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Yener'i plakası alınamayan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yener'in yardımına çevredekiler yetişti. Kazaya karışan sürücü ise yaralıyı yolda bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yener, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

, kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



Tekirdağ, Malkara, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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