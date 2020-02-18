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Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, kazanın görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

18.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:06
'nın ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, kazanın görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Harran-Şanlıurfa kara yolunun Diriliş Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Kılıç'a (15) bir sürücü otomobille çarparak kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Kılıç'ı müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kazaya karışıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Ömer Kılıç, Şanlıurfa, Harran, Güncel

Kaynak: AA


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