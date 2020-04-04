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Otomobilin çarptığını polis memuru hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta otomobilin çaptığı polis memuru hayatını kaybetti.

04.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:26
Otomobilin çarptığını polis memuru hayatını kaybetti
Kahramanmaraş 'ta otomobilin çaptığı polis memuru hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Yakup Karaca (50) il merkezinde alışveriş yaptı. Karaca'ya, alışveriş yaptığı malzemeleri 01 DLZ 77 plaka sayılı aracına bırakıp aracına binmek istediği sırada Necip Fazıl Kültür Merkezi istikametine seyreden İsmail G.(45) idaresindeki 46 BB 494 plakalı otomobil çarptı. Polis memuru. Olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis memurunun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Binevler Mahallesi, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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