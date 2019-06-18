18.06.2019 11:45
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Otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında

Otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde yay geçidinden karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Ali Kaygısız'a plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Kaygısız, çevredekiler tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpma anı yer alıyor.
Kaynak: AA
Şehitkamil, Kaygısız, Gaziantep, Güncel

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