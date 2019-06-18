18.06.2019 14:03
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Otomobilin çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Otomobilin çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Gaziantep'te yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Gaziantep'te yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobilin çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen Pazar günü öğle saatlerinde 25 Aralık Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Fethi C. idaresindeki 41 UH 510 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada 10 yaşındaki A.K.'ya çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, talihsiz çocuk çarpmanın etkisiyle refüje savruldu. Ağır yaralanan çocuk çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Tedavisi devam eden çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Çocuğun ağır yaralanmasına neden olan sürücü Mehmet Fethi C. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep, 3. Sayfa

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