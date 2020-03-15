Otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
15.03.2020 22:29 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:30
Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
O.P. idaresindeki 54 BM 135 plakalı otomobil, Çamyolu Mahallesi Gizem Caddesi'nde devrildi.
Kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü O.P'nin de aralarında bulunduğu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
O.P. idaresindeki 54 BM 135 plakalı otomobil, Çamyolu Mahallesi Gizem Caddesi'nde devrildi.
Kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü O.P'nin de aralarında bulunduğu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Manşet
Haberler
Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Güncel
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor