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Otomobilin direğe çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Otomobilin direğe çarptığı kaza güvenlik kamerasındaBursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

22.10.2019 17:00
Otomobilin direğe çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza öncesi aracın kayması, çevredeki güvenlik kameralarıan yansıdı.
Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Kalburt mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Yusuf Arda Kurşun (19) yönetimindeki 16 JK 317 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak enerji nakil hattı direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Otomobilin direğe çarptığı kaza güvenlik kamerasında

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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