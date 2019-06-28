28.06.2019 12:44
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Otomobilin ezdiği kedinin yavrularını köpek emzirdi - MERSİN

Mersin'de anneleri otomobilin altında kalarak ölen 5 kedi yavrusu, bir sokak köpeği tarafından sahiplenildi.

Mersin 'de anneleri otomobilin altında kalarak ölen 5 kedi yavrusu, bir sokak köpeği tarafından sahiplenildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde bir otomobilin altında kalarak ölen kedinin daha gözleri açılmayan yavrularını sokak köpeği emzirdi.
Vatandaşların ilgisini çeken köpek, mahallede yaşayan İbrahim İmre tarafından yavruları emzirirken cep telefonuyla görüntülendi.
İmre, kedi yavrularının sokakta zarar görmemesi için köpekle birlikte komşusunun evine götürdüklerini belirtti.
Sütünün kesilmesinin ardından köpeği sokağa bıraktıklarını bildiren İmre, belediye ekiplerine bilgi verdikleri kedilerin barınağa götürüleceğini aktardı.Otomobilin ezdiği kedinin yavrularını köpek emzirdi - MERSİN
Kaynak: AA
Toroslar , Mersin , Güncel

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