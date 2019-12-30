Haberler » Güncel » Otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haber

Otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin hava filtresine gizlenmiş yarım kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

30.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:03
'ın ilçesinde otomobilin hava filtresine gizlenmiş yarım kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Aramada otomobilin hava filtresine gizlenmiş yarım kilo sentetik uyuşturucu bulundu, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:43   Peş peşe cinayetlerin zanlısı İzmir'e getirildi - Haber
14:43   FLAŞ - Haber
14:42   FLAŞ - Haber
14:42   İzmir'in dağları karla kaplandı - Haber
14:42   İzmir'de karla mücadele - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
30.12.2019 14:46:51