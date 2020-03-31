Otomobilin hoparlörüne gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilinin hoparlörüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
31.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:52
Tokat 'ın Erbaa ilçesinde otomobilinin hoparlörüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, İstanbul'dan Erbaa ilçesine otomobili ile gelen şahsın aracını durdurdu.
Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada araç hoparlörünün içine gizlenmiş 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: AA