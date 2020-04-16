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Otomobilin iki tırın arasına daldığı anlar kamerada

Otomobilin iki tırın arasına daldığı anlar kamerada İki tırın arasına giren otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkarak park halindeki iki tırın arasına giren otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

16.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:44
Otomobilin iki tırın arasına daldığı anlar kamerada
İki tırın arasına giren otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkarak park halindeki iki tırın arasına giren otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Muratlı-B.Karıştıran karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki otomobil, fabrikaların arasından önüne çıkan tıra çarpmamak için sürücü direksiyonu kırınca yoldan çıktı. Park halindeki iki tırın arasına girerek durabilen otomobildeki sürücü M.A. ile N.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki yaralıyı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırdı. Araç kullanılamaz hale gelirken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Otomobilin iki tırın arasına daldığı anlar kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa
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