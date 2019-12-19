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Otomobilin "kadın ustaları" olabilmek için ter döküyorlar

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Meslek Yüksekokulu Otomotiv Bölümü'nde 135 erkek öğrenci içerisinde yer alan 2 kız öğrenci, motor söküp takma, tamir etme, yağ ölçümü gibi güç gerektiren pratik eğitimleri de başarıyla gerçekleştiriyor.

19.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:33Otomobilin
Teknik Üniversitesi (İSTE) Meslek Yüksekokulu Otomotiv Bölümü'nde 135 erkek öğrenci içerisinde yer alan 2 kız öğrenci, motor söküp takma, tamir etme, yağ ölçümü gibi güç gerektiren pratik eğitimleri de başarıyla gerçekleştiriyor.
Geleceğin "otomotiv ustası" olabilmek için çabalayan Dilşad Topal ve ve Simge Özdemir, diplomalarını alıp sektöre adım atmaya hazırlanıyor.
Uygulama derslerinde arkadaşlarından geri kalmayan üniversiteli kızlar, hem sınıflarındaki erkek öğrencilerin hem de öğretmenlerinin takdirini topluyor.
Topal, AA muhabirine, isteyerek tercih ettiği bölümdeki eğitimini severek sürdürdüğünü anlattı.
Öğrenci olmadan önce de otomobillerin teknik servislerinde çalıştığını aktaran Topal, küçüklüğünden bu yana ilgi alanının otomobiller olduğunu kaydetti.
"Ailem benimle gurur duyuyor"
İlk etapta ailesinin kendisine biraz karşı çıktığını dile getiren Topal, "Normal lisede okurken bırakıp açık liseden motor bölümüne geçmek istediğimi söyledim. Yapamayacağımı düşündü babam, sonra yapabildiğimi görünce bana karşı inançları yükseldi. Şu an ailem benimle gurur duyuyor." diye konuştu.
Okula ilk geldiğinde yadırgandığını, arkadaşlarının tuhaf bakışlarına maruz kaldığını belirten Topal, artık herkesin bölümde kız öğrenci olmasına alıştığını kaydetti.
Simge Özdemir ise okuduğu bölümle ilgili çok büyük hayallerinin olduğunu söyledi.
Mezun olduktan sonra sektörde güzel işlere imza atacağına inandığını vurgulayan Özdemir, bu işte kadınların da var olduğunu göstermek için çalıştığını aktardı.
Otomotiv sektörünün sadece erkeklerin yer alacağı bir alan olmadığını ifade eden Özdemir, "Motor sökmek benim için bir ayrıcalık. Bir kadın olarak bunu yapabildiğim için kendimle gurur duyuyorum." dedi.

İskenderun, Güncel

Kaynak: AA

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