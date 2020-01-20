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Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı

Gürcistan'dan Türkiye'ye bir otomobilin kapılarına gizlenerek kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 5 bin 450 adet su kaplumbağasına Sarp Sınır Kapısı'nda en konuldu.

20.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:05

'dan 'ye bir otomobilin kapılarına gizlenerek kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 5 bin 450 adet su kaplumbağasına Sarp Sınır Kapısı'nda en konuldu.

5 BİN 450 TANE SU KAPLUMBAĞASI YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yapmak üzere olan Azerbaycan vatandaşı Ruslan Gurbanov idaresindeki 99US893 plakalı otomobil şoförün şüpheli hareketleri üzerine X-Ray tarama cihazına sevk edildi. Araçta belirlenen yerlerde Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Istihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı kontrol sonrası aracın kapı içlerinde gizlenmiş vaziyette toplam 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Konuyla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı. Öte yandan geçtiğimiz yıl yine Sarp Sınır Kapısı'nda 5 bin adetin üzerinde su kaplumbağası ele geçirilmişti.

Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (4)
ZAVALLI:vallahi dogru söylemiş bizde kaçak çok onlara ne gerek var
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ADINIZI YAZIN:Bizde yeterince kacak hayvan yasiyor 4 milyonu gecmis ler oyuzden hayvan getirmeyin
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ÇAKICI:bakınca senin o 4 milyondan bir farkını göremiyorum???
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EFENDY:gürcistandan herşeyi sokuyorlar güzel ülkemize maşallah.
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