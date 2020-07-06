Otomobilin keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldü

Otomobilin keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldüAhmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsünün arasına daldı.

06.07.2020 04:18 | Son Güncelleme: 06.07.2020 04:48
Otomobilin keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldü
Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı, 22 keçi ise öldü.
Kaza gece saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 PL 391 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçen küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobilde bulunan Ayşe D. yaralandı, 22 keçi ise öldü. Yaralı Ayşe D., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devklet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Keçi sürüsü sahibi Mehmet Çalışkan, araçların köy içinden geçen karayolundan çok hızlı gittiğini öne sürerek yetkililerden önlem almalarını istedi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Otomobilin keçi sürüsüne daldı: 1 yaralı, 22 keçi öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, DHA, Güncel, Haber
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