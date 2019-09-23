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Otomobilin klimasından uyuşturucu çıktı

Kütahya'da bir otomobilin klimasına gizledikleri uyuşturucuyu satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

23.09.2019 12:18Otomobilin klimasından uyuşturucu çıktı
Kütahya'da bir otomobilin klimasına gizledikleri uyuşturucuyu satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tavşanlı ilçesinden gelerek kentteki bir alışveriş merkezinde uyuşturucu satışı yapacakları bilgisi üzerine C.B.A. (26) ile B.G.'yi (29) takibe aldı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobili alışveriş merkezinin otoparkında bulan ekipler, araçta yaptıkları aramada klimaya gizlenmiş satışa hazır 10 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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