Haberler » 3. Sayfa » Haber

Otomobilin klimasından uyuşturucu çıktı

Kütahya'da bir otomobilin klimasına gizledikleri uyuşturucuyu satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

23.09.2019 14:02Otomobilin klimasından uyuşturucu çıktı
Kütahya'da bir otomobilin klimasına gizledikleri uyuşturucuyu satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tavşanlı ilçesinden gelerek kentteki bir alışveriş merkezinde uyuşturucu satışı yapacakları bilgisi üzerine C.B.A. (26) ile B.G.'yi (29) takibe aldı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobili alışveriş merkezinin otoparkında bulan ekipler, araçta yaptıkları aramada klimaya gizlenmiş satışa hazır 10 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 'Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:50 Kırıkkale'de 1 kamyon ve 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
15:50 Bolu'da, kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
15:47 Boyabat'ta trafik kazası: 4 yaralı
15:47 Jandarma'dan kaçak içki operasyonu
15:45 Rezalet: Camiye tuvaletini yaptı
15:44 Şüpheli şahıslardan uyuşturucu ele geçirildi
15:42 Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü