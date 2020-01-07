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Otomobilin köpeği ezdiği an kamerada

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı köpek telef oldu.

07.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:07 Otomobilin köpeği ezdiği an kamerada

BURSA'nın ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı köpek telef oldu. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükorhan ilçe merkezinde pazar günü yolun karşısına geçen köpeğe otomobil çarptı. Köpek telef olurken, kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin sahibinin şikayeti üzerine jandarma çalışma başlattı. Görüntülerden yola çıkan jandarma ekipleri, otomobilin plakasını tespit edip, sürücünün Osman Y. olduğunu tespit etti.

Merkez Nilüfer ilçesinde oturduğu belirlenen Osman Y., şikayet üzerine Görükle Polis Merkezi'ne gelerek ifade verdi. İfadesinde köpeği fark etmediğini söyleyen Osman Y., "Sokağın ortasında bir insan vardı. Ona bakarken köpeği fark etmeyerek ezmişim. Benim köpeği ezdiğimden bile haberim yok. Bugün saat 2 civarı bir polis aradı. Bu olaydan o zaman haberim oldu. Sosyal medyada tanımadığım insanlar bana hakaret ediyor. Köpeğin sahibini ve eşini arayıp, özür diledim. Keşke elimden daha fazla bir şey gelseydi" dedi.



Büyükorhan, Güncel

Kaynak: DHA

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